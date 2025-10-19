Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с отравлением школьников в Калининграде

Роспотребнадзор выявил норовирус у калининградских школьников
19 октября 2025 в 14:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Калининграде девять школьников заразились норовирусом после питания в кафе

В Калининграде девять школьников заразились норовирусом после питания в кафе

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор расследует вспышку норовирусной инфекции среди учащихся школы №3 Калининграда. Девять школьников из двух классов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после посещения кафе «Бела Дона».

«У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция», — сообщили в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Проверка выявила многочисленные нарушения в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39»: неудовлетворительное санитарное состояние, хранение просроченной продукции, отсутствие медицинских книжек у сотрудников. Деятельность заведения приостановлена.

Ранее аналогичная вспышка норовирусной инфекции была зафиксирована среди учеников 122-й школы Екатеринбурга, где у одного из обратившихся за медицинской помощью школьников лабораторно подтвердили диагноз. Тогда Роспотребнадзор также провел эпидемиологическое расследование, проверил пищеблок и выдал предписания по устранению нарушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал