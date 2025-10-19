Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с отравлением школьников в Калининграде
В Калининграде девять школьников заразились норовирусом после питания в кафе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Роспотребнадзор расследует вспышку норовирусной инфекции среди учащихся школы №3 Калининграда. Девять школьников из двух классов обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции после посещения кафе «Бела Дона».
«У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция», — сообщили в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Проверка выявила многочисленные нарушения в кафе «Бела Дона» ООО «СБ39»: неудовлетворительное санитарное состояние, хранение просроченной продукции, отсутствие медицинских книжек у сотрудников. Деятельность заведения приостановлена.
Ранее аналогичная вспышка норовирусной инфекции была зафиксирована среди учеников 122-й школы Екатеринбурга, где у одного из обратившихся за медицинской помощью школьников лабораторно подтвердили диагноз. Тогда Роспотребнадзор также провел эпидемиологическое расследование, проверил пищеблок и выдал предписания по устранению нарушений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.