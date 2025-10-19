Свердловские дзюдоисты стали лучшими в России
Соревнование проходит с 16 по 19 октября
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сборная Свердловской области стала лидером медального зачета соревнований чемпионата России по дзюдо, который проходит в Екатеринбурге с 16 по 19 октября. Уральские спортсмены завоевали 12 медалей, включая шесть золотых, что обеспечило команде первое место в общекомандном зачете. Об этом рассказал Денис Паслер в своем telegram-канале.
«Статус чемпионов России подтвердили Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова и Валерий Ендовицкий. Также золотые медали у Ольги Мухиной и Михаила Игольникова», — заявил губернатор.
Среди обладателей серебряных и бронзовых наград — Ксения Задворнова, Аина Моисеева, Абрек Нагучев, Олеся Ткаченко, Яна Полякова и Валентина Штенцова. В регионе дзюдо занимаются более 7 тысяч человек, а 44 свердловчанина входят в состав национальной сборной. Екатеринбург традиционно принимает крупные турниры по «президентскому спорту», и успех спортсменов на домашнем чемпионате называют закономерным итогом многолетней работы спортивных школ и тренерского штаба.
