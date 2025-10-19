Свердловские дзюдоисты стали лучшими в России

Соревнование проходит с 16 по 19 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сборная Свердловской области стала лидером медального зачета соревнований чемпионата России по дзюдо, который проходит в Екатеринбурге с 16 по 19 октября. Уральские спортсмены завоевали 12 медалей, включая шесть золотых, что обеспечило команде первое место в общекомандном зачете. Об этом рассказал Денис Паслер в своем telegram-канале.

«Статус чемпионов России подтвердили Камила Бадурова, Сабина Гилязова, Карина Ефимова и Валерий Ендовицкий. Также золотые медали у Ольги Мухиной и Михаила Игольникова», — заявил губернатор.