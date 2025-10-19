Солдаты РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине

Срочная новость Фото: © URA.RU

Российские солдаты при помощи артиллерии и дронов поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине. Они обеспечивали передвижение ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Также в 143 районах были поражены пункты дислокации украинских подразделений. В Минобороны неоднократно давали понять, что атакуют только промышленные, энергетические и военные объекты.