Солдаты РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры на Украине
19 октября 2025 в 14:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские солдаты при помощи артиллерии и дронов поразили объекты транспортной инфраструктуры на Украине. Они обеспечивали передвижение ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Также в 143 районах были поражены пункты дислокации украинских подразделений. В Минобороны неоднократно давали понять, что атакуют только промышленные, энергетические и военные объекты.
