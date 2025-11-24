Борьба с онкологией, поддержка многодетных и участников СВО: скорректированы расходы в бюджете Пермского края

Поправки к главному финансовому документу региона депутаты рассмотрят до конца ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский край значительно увеличит расходы на лечение онкологических и редких заболеваний, а также расширит меры поддержки многодетных семей и участников спецоперации. Об этом сообщил председатель заксобрания (ЗС) региона Валерий Сухих, говоря о готовящихся поправках в бюджет 2026-2028 годов.

«Поправки отражают приоритетные направления работы региональных властей. После перераспределения средств проект бюджета сохранил свою сбалансированность, социальную направленность и готов к итоговому рассмотрению на заседании регионального парламента», — цитата Сухих опубликована на сайте краевого ЗС.

По данным парламента, ко второму чтению в бюджет заложили рост расходов на лечение онкологических заболеваний: на 822 млн рублей в 2026 году, на 1 млрд — в 2027-м и на 1,14 млрд — в 2028-м. Ежегодно на 97,3 млн рублей увеличат финансирование закупки лекарств для пациентов с редкими заболеваниями.

Поправками также предусмотрено пополнение резервного фонда правительства края для дополнительных мер поддержки участников СВО и выделение средств на подготовку проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. В рамках того же законопроекта предлагается продлить срок предоставления единовременной выплаты женам бойцов спецоперации. На нее смогут претендовать женщины, которые состояли в браке с участником СВО и родили ребенка на территории Прикамья в 2026 году.

Отдельным блоком вынесен законопроект о статусе многодетной семьи. Губернатор региона Дмитрий Махонин предложил сделать так, чтобы этот статус распространялся не только на семьи с родными, но и с усыновленными детьми, а также с детьми под опекой. Статус сохранят и для семей, где есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы в возрасте до 23 лет. Право бесплатного посещения краевых и муниципальных музеев, выставок, парков культуры и отдыха для многодетных семей планируют сделать без учета их доходов.