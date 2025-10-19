Курганский сенатор Муратов: чем больше детей, тем богаче дом духовно. Фото
19 октября 2025 в 14:33
Муратов рассказал о семье
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов заявил, что дети помогают духовному обогащению семьи. Об этом политик написал в соцсети.
«Чем больше детей, тем крепче и богаче дом духовно. Мне повезло: у меня огромная, дружная семья и уже семеро внуков», — написал Муратов в своем telegram-канале.
По словам сенатора, он любит свою семью. Муратов отметил, что успехи его детей и внуков приносят ему гораздо больше радости, чем личные достижения.
Муратов на мотоцикле
Комментарии (2)
- Игорь19 октября 2025 14:45Сенатору повезло. Это безусловно...
- Евгений19 октября 2025 14:43Молодец.
