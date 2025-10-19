Логотип РИА URA.RU
Курганский сенатор Муратов: чем больше детей, тем богаче дом духовно. Фото

19 октября 2025 в 14:33
Муратов рассказал о семье

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов заявил, что дети помогают духовному обогащению семьи. Об этом политик написал в соцсети.

«Чем больше детей, тем крепче и богаче дом духовно. Мне повезло: у меня огромная, дружная семья и уже семеро внуков», — написал Муратов в своем telegram-канале.

По словам сенатора, он любит свою семью. Муратов отметил, что успехи его детей и внуков приносят ему гораздо больше радости, чем личные достижения.

Муратов на мотоцикле

Фото: telegram-канал Сергея Муратова

Комментарии (2)
  • Игорь
    19 октября 2025 14:45
    Сенатору повезло. Это безусловно...
  • Евгений
    19 октября 2025 14:43
    Молодец.
