Муратов рассказал о семье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов заявил, что дети помогают духовному обогащению семьи. Об этом политик написал в соцсети.

«Чем больше детей, тем крепче и богаче дом духовно. Мне повезло: у меня огромная, дружная семья и уже семеро внуков», — написал Муратов в своем telegram-канале.

По словам сенатора, он любит свою семью. Муратов отметил, что успехи его детей и внуков приносят ему гораздо больше радости, чем личные достижения.

