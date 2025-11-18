Количество частных инвесторов в Пермском крае превысило 845 тысяч

Пермяки стали больше интересоваться фондовым рынком Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Прикамье число частных инвесторов превысило 845 тысяч человек. Такие цифры по итогам октября текущего года были предоставлены Московской биржей.

«За месяц количество частных инвесторов в регионе выросло на 8829 человек. В октябре в Пермском крае насчитывалось 845 тысяч частных инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже», — на опубликованные данные ссылается «Новый компаньон».

Динамика свидетельствует о растущем интересе населения к диверсификации собственных сбережений. По оценке аналитиков, из общего числа пермских инвесторов 66 394 человека вели активную торговлю на фондовом рынке.

Прикамье занимает 11-е место в рейтинге РФ по количеству физических лиц, владеющих брокерскими счетами. Общее число таких активов на Московской бирже достигло 74,2 млн, а количество индивидуальных инвестиционных счетов составило 133,1 тысячи.