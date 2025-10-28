Тест на фильм «А зори здесь тихие»: насколько хорошо вы помните эту картину
В фильме «А зори здесь тихие» Драпеко сыграла Лизу Бричкину
Фото: Кадр из фильма «А зори здесь тихие», реж. Станислав Ростоцкий, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького
29 октября исполняется 77 лет актрисе Елене Драпеко. Она снялась в 75 фильмах, многие из которых стали легендами. Среди ее ролей — Вера Инютина в фильме «Вечный зов», Варвара в ленте «Свой парень», Дуся в «Старых друзьях», Зоя в драме «Самый жаркий месяц».
Однако самой яркой ролью Елены Драпеко стала Лиза Бричкина в фильме «А зори здесь тихие». Это был дебют актрисы, который принес ей всенародную славу. Нежный характер и трагическая судьба героини покорили миллионы зрителей. Предлагаем вспомнить сюжет фильма. Для этого нужно ответить на 10 вопросов.
