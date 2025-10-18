На тюменской трассе ограничено движение из-за массового ДТП. Фото
Сотрудники ГИБДД дежурят на трассе из-за снегопада
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На 180-м километре трассы Тюмень — Омск вечером 18 октября произошло массовое ДТП. В Госавтоинспекции региона сообщили, что движение автомобилей осуществляется в реверсивном режиме.
Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме
«Из-за массового ДТП частично ограничено движение на 180-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Движение осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке в ручном режиме. Подробности ДТП устанавливаются.
