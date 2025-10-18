Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

На тюменской трассе ограничено движение из-за массового ДТП. Фото

18 октября 2025 в 20:28
Сотрудники ГИБДД дежурят на трассе из-за снегопада

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 180-м километре трассы Тюмень — Омск вечером 18 октября произошло массовое ДТП. В Госавтоинспекции региона сообщили, что движение автомобилей осуществляется в реверсивном режиме.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение в ручном режиме

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области


«Из-за массового ДТП частично ограничено движение на 180-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. Движение осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке в ручном режиме. Подробности ДТП устанавливаются.

