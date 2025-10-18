В ФК «Урал» ищут замену главному тренеру после вылета из Кубка России

Ожидается, что решение о замене будет принято в ближайшее время Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бывший главный тренер казахстанского «Кайрата» Александр Кержаков может возглавить футбольный клуб «Урал» вместо Мирослава Ромащенко. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. По его данным, руководство екатеринбургской команды рассматривает 42-летнего специалиста как основного кандидата на пост главного тренера после вылета клуба из FONBET Кубка России.

«Фаворит на место главного тренера — Кержаков, на неделе президент клуба общался с 42-летним тренером. На сегодняшний день решение о замене еще не принято, но ожидается в ближайшее время», — говорится в публикации.

По информации Карпова, президент «Урала» Григорий Иванов уже провел переговоры с Кержаковым. Решение о смене главного тренера связано с неудачным выступлением команды и поражением от «Факела» со счетом 0:1.

В настоящий момент «Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 24 очка. Александр Кержаков ранее также работал с клубами «Спартак» (Суботица), «Кармиотисса», «Пари НН» и «Томь».