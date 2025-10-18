«Пощечина для Европы» и «истерика у Зеленского»: что на Западе говорят о встрече Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа вызвала множество слухов в западных СМИ Фото: Гавриил Григоров /РИА Новости/POOL

Информация о готовящейся встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая, вероятно, пройдет в Будапеште (Венгрия), вызвала бурную реакцию во всех западных СМИ. Некоторые начали предполагать, кто из европейских лидеров может посетить этот саммит — Bloomberg, в частности, сообщил о возможном участии президента Финляндии Александра Стубба в переговорах. Якобы он является единственным связующим звеном, который может стать голосом всего Евросоюза и попытаться надавить на Трампа в интересах Европы.

Другие крупные СМИ как один начали заявлять, что встреча Путина и Трампа станет пощечиной, ударом, политическим кошмаром для всего Запада. Они признали, что Евросоюз сильно отстранен от урегулирования конфликта на Украине и почти никак не сможет на него повлиять. А итоги встречи, по данным журналистов, вызовут истерику как у европейских властей, так и украинского президента Владимира Зеленского. Подробнее о том, как на Западе отреагировали на близящийся саммит России и США, — в материале URA.RU.

Стубба могут пригласить на саммит Путина и Трампа

Стубб может стать голосом Евросоюза на встрече Путина и Трампа Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Лидеры Евросоюза рассматривают кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба для участия в предстоящем саммите лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Согласно источнику, встреча пройдет в Венгрии, и присутствие Стубба, по мнению европейских дипломатов, может сыграть решающую роль в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

«Президент Финляндии Александр Стубб, который был ключевой фигурой на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске, должен каким-то образом присутствовать в Венгрии», — приводит слова чиновников Bloomberg. По их мнению, участие Стубба позволит Евросоюзу донести свою позицию и защитить интересы союза в ходе обсуждения вопросов международной безопасности.

Чиновники поясняют, что президент Финляндии уже проявил себя якобы как ключевая фигура на переговорах в Белом доме после августовского саммита Трампа и Путина на Аляске. В Брюсселе считают, что Стубб — один из немногих европейских лидеров, обладающих авторитетом у Дональда Трампа и способных наладить конструктивный диалог с обеими сторонами. Источники отмечают, что президент Финляндии воспринимается в Европе как «мост» между ЕС и США, а его дипломатический опыт позволит добиться прогресса в обсуждении ключевых тем, связанных с безопасностью и сотрудничеством.

При этом ранее, во время встречи Трампа с европейскими лидерами в августе 2025 года, американский президент не узнал Стубба в лицо. Он говорил комплименты всем лидерам, а затем, дойдя до Стубба, долго искал его в зале, приговаривая «где же, где же он», хотя финский президент сидел прямо напротив него.





Политический кошмар для Запада

Европейские чиновники опасаются, что будущий саммит президентов России и США в Будапеште станет «политическим кошмаром» для Евросоюза и НАТО. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на несколько источников в европейских структурах. Встреча, дата которой пока не раскрывается, может поставить остальных европейских лидеров и руководство ЕС в неловкое положение, отмечает издание.

«Место было выбрано тщательно; оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС насчет Кремля», — сообщил газете дипломат. По его словам, предстоящая встреча также способна оказать значительную поддержку венгерскому премьеру Виктору Орбану накануне парламентских выборов 2026 года.

Эксперты отмечают, что проведение саммита в Венгрии может позволить Орбану позиционировать себя как представителя всего ЕС, несмотря на его особую позицию по украинскому конфликту, отличающемуся от антироссийской линии Евросоюза. Однако в Еврокомиссии, по данным El Pais, стараются придерживаться взвешенного подхода к переговорам. «Встречи не всегда проходят в том порядке и формате, как нам хотелось бы, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру на Украине, мы должны их приветствовать», — заявил представитель ЕК.

Кроме политических, отмечаются и логистические трудности: для организации прилета российского президента отдельным странам, не желающим «разозлить Трампа», возможно, придется временно разрешить пролет российского самолета над своей территорией, несмотря на действующий запрет ЕС на использование воздушного пространства для российских авиасудов.

Улыбка стерта с лица Европы

Встреча Путина и Трампа может пройти в Будапеште Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча президентов России и США в Будапеште может ослабить позиции Евросоюза и усилить влияние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в европейском сообществе. Об этом сообщает британская газета The Telegraph. Решение о встрече было принято после телефонного разговора Трампа и Путина, как ранее официально подтвердил президент США, однако официально место переговоров еще не назначено.

«Выбор Венгрии в качестве места проведения саммита, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине и переживает из-за второстепенной роли, которую он сыграл в разработке мирного плана по [урегулированию конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в ] Газе», — говорится в материале The Telegraph.

В публикации также подчеркивается, что европейские дипломаты рассчитывают на смену власти в Венгрии, поскольку Орбан часто блокирует инициативы ЕС и занимает особую позицию по ключевым вопросам. По мнению британских журналистов, проведение саммита с участием президентов России и США в Будапеште только укрепит позиции венгерского премьера на мировой арене и покажет его значимость как посредника в международных переговорах.

Пощечина для ЕС

Договоренность Путина и Трампа о проведении личной встречи в Будапеште вызвала резонанс в Европе. Об этом сообщили иностранные СМИ, в частности итальянское издание La Repubblica.

«Это пощечина старому континенту. <…> Европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС», — цитирует La Repubblica мнение европейских политологов и дипломатов.





В данном контексте издание вспоминает об ордере Международного уголовного суда, который действует в отношении Владимира Путина и обвиняет его в якобы «незаконной депортации населения с оккупированных территорий Украины». Россия, не признающая юрисдикцию МУС, отвергает обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса об ордере в отношении Путина неприемлема и возмутительна, а юрисдикция МУС — ничтожна. Венгерские власти гарантировали для Путина беспрепятственный визит — несмотря на то, что Венгрия остается подписантом Римского статута, процесс выхода страны из МУС еще не завершен.

Истерика у Зеленского

Саммит Путина и Трампа вызвал истерику у Зеленского, пишут западные СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины

Саммит России и США вызвал обеспокоенность у руководства ЕС и Зеленского. Об этом сообщил британский дипломат Ян Прауд в соцсети X. По его мнению, будущая встреча в столице Венгрии может стать ключевым событием европейской дипломатии. Прауд подчеркнул, что эта информация уже вызвала эмоциональную реакцию среди европейских чиновников и украинских властей.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — написал Ян Прауд в X. Дипломат также отметил, что Будапешт — единственное рациональное место в Европе для подобной встречи двух лидеров.