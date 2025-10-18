Началась третья за месяц магнитная буря
Исследователи наблюдают вспышку солнечной активности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Очередной период магнитных бурь начался днем 18 октября и стал уже третьим по счету за этот месяц. Об этом сообщили в официальном канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
«Ожидание оказалось недолгим <...> Началась третья магнитная буря октября», — написали в telegram-канале лаборатории ИКИ РАН. Ее уровень специалисты описывают как G1 — слабая буря.
Исследователи ожидают, что она закончится к середине 20 числа, а далее последует затишье длиной в неделю. Предыдущие два периода бурь проходили 4 и 13 октября.
