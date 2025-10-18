Соседов рассказал, как Пугачева рушила карьеры не угодивших ей молодых артистов
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Певица Алла Пугачева на протяжении своей карьеры ограничивала доступ к сцене молодым артистам, которые ей не угодили. Об этом сообщил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Даже на элементарных примерах можно проследить, как Алла пыталась скинуть любого артиста, который хоть как-то приближался к ее музыкальному трону», — приводит слова Соседова «Общественная служба новостей». Также он подчеркнул, что певице Марии Распутиной запретили выступать под ее настоящим именем, поскольку оно также является Аллой. По его словам, Пугачева настояла на том, чтобы на сцене не было двух артисток с одинаковым именем.
Музыкальный критик также отметил, что примадонна применяла более жесткие методы в отношении тех, кто открыто не признавал ее лидерство на эстраде. Соседов заявил, что известны случаи, когда перспективные исполнители сталкивались с административными и организационными трудностями, если не поддерживали статус Пугачевой как главной звезды страны. По его мнению, подобная практика сдерживала развитие новых талантов в российской музыкальной индустрии.
Ранее Алла Пугачева сохраняла авторские права на более чем 160 музыкальных произведений, что позволяло ей контролировать использование своего репертуара и получать выплаты за публичное исполнение песен другими артистами. Эти вопросы стали предметом обсуждения после обращений к государственным органам с просьбой проверить деятельность певицы, в том числе на предмет возможной политической активности.
