Власти Нефтеюганска (ХМАО) сделали заявление об обысках в мэрии

Власти Нефтеюганска сделали заявление об обысках в администрации города и у первого заместителя главы Павла Гусенкова. Они сообщили URA.RU, что оказывают содействие силовикам.

«Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме», — прокомментировали в мэрии.

Подробности об оперативных мероприятиях и процессуальных действиях власти не раскрывают. Однако, по информации собеседников агентства, у силовиков появились претензии к первому заместителю главы города Павлу Гусенкову. Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий.

