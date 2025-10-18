Власти Нефтеюганска (ХМАО) сделали заявление об обысках в мэрии
Власти подтвердили проведение оперативных мероприятий в администрации Нефтеюганска
Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU
Власти Нефтеюганска сделали заявление об обысках в администрации города и у первого заместителя главы Павла Гусенкова. Они сообщили URA.RU, что оказывают содействие силовикам.
«Действия правоохранительных органов проводятся в соответствии с действующим законодательством. Администрация города Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий. Органы местного самоуправления работают в штатном режиме», — прокомментировали в мэрии.
Подробности об оперативных мероприятиях и процессуальных действиях власти не раскрывают. Однако, по информации собеседников агентства, у силовиков появились претензии к первому заместителю главы города Павлу Гусенкову. Предположительно, его подозревают в превышении должностных полномочий.
Ранее источник URA.RU сообщил, что следователи нагрянули с обысками к первому замглавы Нефтеюганска Гусенкову, оперативные мероприятия проходили дома у чиновника и в мэрии. Инсайдеры полагают, что речь может идти о роли чиновника в деле о продаже муниципального имущества — недвижимости комбината питания, а также реализации сети муниципальных аптек «Фармация» и иных активов.
