Путин обратился к россиянам в особенный праздник
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем отца, подчеркнув историческую роль главы семьи как носителя авторитета и традиций. В своем обращении глава государства отдельно отметил участников специальной военной операции, продолжающих патриотические традиции своих предков.
«Самые теплые поздравления — участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов», — заявил Путин.
Президент отметил, что праздник, призванный подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения, пользуется широкой общественной поддержкой. Глава государства призвал мужчин быть «надежной опорой и старшими товарищами» для своих детей.
День отца в России отмечается с 2021 года и призван подчеркнуть значимость роли мужчин в воспитании детей и укреплении семейных ценностей. В этом году Владимир Путин вновь обратился к гражданам с поздравлением, повторив ключевые идеи, которые звучали и в прошлых поздравительных телеграммах, — о важности наставничества, сохранения традиций и поддержке участников специальной военной операции, защищающих Родину.
