Путин обратился к россиянам в особенный праздник

Путин поздравил россиян с Днем отца и отметил роль участников СВО

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем отца, подчеркнув историческую роль главы семьи как носителя авторитета и традиций. В своем обращении глава государства отдельно отметил участников специальной военной операции, продолжающих патриотические традиции своих предков.

«Самые теплые поздравления — участникам специальной военной операции, которые сегодня защищают свободу и независимость Отечества, с честью продолжают ратные, патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов», — заявил Путин.

Президент отметил, что праздник, призванный подчеркнуть роль отца в воспитании подрастающего поколения, пользуется широкой общественной поддержкой. Глава государства призвал мужчин быть «надежной опорой и старшими товарищами» для своих детей.

