В Кургане ищут оператора виртуального кинотеатра на высокую зарплату

Специалисту в сфере виртуальной реальности предлагают работу в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поработать оператором выездного виртуального кинотеатра предлагают желающим в Кургане. Обещают зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в объявлении.

«Ищем оператора выездного виртуального кинотеатра, готового ездить по детсадам и школам. Зарплата до 80 000 рублей», — отмечается в описании вакансии.