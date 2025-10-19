Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

В Кургане ищут оператора виртуального кинотеатра на высокую зарплату

19 октября 2025 в 16:15
Специалисту в сфере виртуальной реальности предлагают работу в Кургане

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поработать оператором выездного виртуального кинотеатра предлагают желающим в Кургане. Обещают зарплату до 80 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в объявлении.

«Ищем оператора выездного виртуального кинотеатра, готового ездить по детсадам и школам. Зарплата до 80 000 рублей», — отмечается в описании вакансии.

Ранее курганцам предлагали вакансии в модельном бизнесе. Там обещали платить до трех тысяч рублей за смену.

