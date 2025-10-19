В Салехарде открыли движение по дамбе после ремонта
В Салехарде открыли движение по дамбе, протяженностью 520 метров
В Салехарде (ЯНАО) после комплексного ремонта открыли движение для автомобилей по дамбе на пересечении улиц Карла Маркса и Сенькина, а также Чупрова и Канева. Об этом рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский.
«Завершены работы по ремонту дамбы от пересечения улиц Карла Маркса и Сенькина и улиц Чупрова и Канева. Сегодня открыто движение для автомобилей», — написал мэр в telegram-канале.
Глава города отметил, что объект позволит разгрузить движение. На дамбе протяженностью 520 метров также расширили тротуары и устранили все просадки, асфальтовое покрытие уложено на 400 метрах.
