Без воды в Кургане временно остались Дом быта, музыкальный колледж и детсад

Воду отключили временно в нескольких организациях в Кургане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за аварии на сетях без воды временно остались Дом быта, музыкальный колледж и детсад №39 в Кургане. Об этом рассказали представители «Водного союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Зорге, 3 без ХВС: ул. Зорге, 1 (детсад №39), 7, 24 (музколледж), 26, 28, 30, 32, 32а, 46. Также без воды Дом быта на ул. Коли Мяготина, 56а», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работают коммунальщики.