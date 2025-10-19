Логотип РИА URA.RU
Без воды в Кургане временно остались Дом быта, музыкальный колледж и детсад

19 октября 2025 в 16:34
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за аварии на сетях без воды временно остались Дом быта, музыкальный колледж и детсад №39 в Кургане. Об этом рассказали представители «Водного союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Зорге, 3 без ХВС: ул. Зорге, 1 (детсад №39), 7, 24 (музколледж), 26, 28, 30, 32, 32а, 46. Также без воды Дом быта на ул. Коли Мяготина, 56а», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. На месте работают коммунальщики.

Ранее в Кургане уже происходили аварии на водопроводных сетях, из-за которых без холодной воды оставались социальные объекты, жилые дома и предприятия на улицах Бурова-Петрова, Дзержинского, Машиностроителей, Некрасова и других. Тогда ограничения затронули школы, детские сады, мясокомбинат и промзону.

