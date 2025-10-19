Мэрия Перми оспорила в суде отказ на снос здания у Центрального рынка

В центре спора — пятиэтажное нежилое строение у рынка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Власти Перми направили апелляционную жалобу на отказ снести здание у Центрального рынка. Речь идет о пятиэтажном строении, которое, по мнению муниципалитета, было возведено незаконно, указано в судебных материалах.

«Администрация Ленинского района уже обращалась с иском к собственнику объекта, индивидуальному предпринимателю Рафику Мурадову, требуя снести здание. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований. После этого городские власти подали апелляционную жалобу, рассчитывая изменить решение», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».