Мэрия Перми оспорила в суде отказ на снос здания у Центрального рынка
В центре спора — пятиэтажное нежилое строение у рынка
Власти Перми направили апелляционную жалобу на отказ снести здание у Центрального рынка. Речь идет о пятиэтажном строении, которое, по мнению муниципалитета, было возведено незаконно, указано в судебных материалах.
«Администрация Ленинского района уже обращалась с иском к собственнику объекта, индивидуальному предпринимателю Рафику Мурадову, требуя снести здание. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении этих требований. После этого городские власти подали апелляционную жалобу, рассчитывая изменить решение», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».
URA.RU ранее писало, что на территории Центрального рынка уже стартовал демонтаж торговых павильонов. Муниципалитет планирует создать на их месте открытую площадь и пешеходный бульвар. Окончательное решение по спорному объекту будет принято после рассмотрения апелляционной жалобы администрации Перми. Дата следующего судебного заседания еще не назначена.
