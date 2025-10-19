По словам самого Верещагина, знак был вручен в знак уважения президенту. Путин в свою очередь поблагодарил бойца. Ранее бойцы специальной военной операции уже вручали президенту Путину памятные подарки, в том числе иконы, которые, по их словам, защищали их в бою. Эти иконы, как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент хранит у себя дома. Путин отмечал, что такие подарки для него особенно ценны, поскольку они связаны с реальными историями участников боевых действий.