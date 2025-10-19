Логотип РИА URA.RU
Боец СВО вручил Путину почетный знак своей бригады. Видео

19 октября 2025 в 16:52
Награда была вручена в знак уважения президенту

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Участник специальной военной операции Алексей Верещагин вручил президенту России Владимиру Путину почетный знак своей бригады. Это произошло в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

«Мы считали своим долгом вручить почетный знак нашей бригады», — сказал участник СВО в эфире программы. Верещагин рассказал, что считает президента добровольцем, который несет свой крест наряду с бойцами.

По словам самого Верещагина, знак был вручен в знак уважения президенту. Путин в свою очередь поблагодарил бойца. Ранее бойцы специальной военной операции уже вручали президенту Путину памятные подарки, в том числе иконы, которые, по их словам, защищали их в бою. Эти иконы, как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент хранит у себя дома. Путин отмечал, что такие подарки для него особенно ценны, поскольку они связаны с реальными историями участников боевых действий.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

