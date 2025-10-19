Боец СВО вручил Путину почетный знак своей бригады. Видео
Награда была вручена в знак уважения президенту
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Участник специальной военной операции Алексей Верещагин вручил президенту России Владимиру Путину почетный знак своей бригады. Это произошло в эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».
«Мы считали своим долгом вручить почетный знак нашей бригады», — сказал участник СВО в эфире программы. Верещагин рассказал, что считает президента добровольцем, который несет свой крест наряду с бойцами.
По словам самого Верещагина, знак был вручен в знак уважения президенту. Путин в свою очередь поблагодарил бойца. Ранее бойцы специальной военной операции уже вручали президенту Путину памятные подарки, в том числе иконы, которые, по их словам, защищали их в бою. Эти иконы, как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент хранит у себя дома. Путин отмечал, что такие подарки для него особенно ценны, поскольку они связаны с реальными историями участников боевых действий.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
