Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В Минобороны отчитались о работе ПВО по дронам Украины

19 октября 2025 в 17:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Семь беспилотников сбиты над Белгородской областью

Семь беспилотников сбиты над Белгородской областью

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью днем 19 октября. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Министерства обороны России.

«В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.», — говорится в заявлении в telegram-канале Минобороны. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Ранее RT писал об уничтожении пунктов управления БПЛА на Украине утром 19 октября. Российские войска, используя гаубицы «Мста-Б» и FPV-дроны поразили военные объекты на Константиновском направлении ДНР. Ранее был также уничтожен пункт управления беспилотниками в Сумской области.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал