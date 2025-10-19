В Минобороны отчитались о работе ПВО по дронам Украины
Семь беспилотников сбиты над Белгородской областью
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью днем 19 октября. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Министерства обороны России.
«В период с 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области.», — говорится в заявлении в telegram-канале Минобороны. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Ранее RT писал об уничтожении пунктов управления БПЛА на Украине утром 19 октября. Российские войска, используя гаубицы «Мста-Б» и FPV-дроны поразили военные объекты на Константиновском направлении ДНР. Ранее был также уничтожен пункт управления беспилотниками в Сумской области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
