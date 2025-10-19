Логотип РИА URA.RU
Электричество вернулось в дома жителей Березников после возгорания подстанции

19 октября 2025 в 21:10
Проблему с электроснабжением удалось решить

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В дома всех обесточенных горожан вернулось электричество. Об этом URA.RU проинформировала пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».

«Подача электроснабжения всем обесточенным потребителям восстановлена. Причины инцидента выясняются», — уточнили собеседники агентства.

Вечером 19 октября на подстанции, расположенной в районе МЖК, произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Местные жители сообщили URA.RU о перебоях с электроснабжением, интернетом и подачей воды. На место аварии прибыл глава Березников Алексей Казаченко для оценки ситуации. Прокуратурой начата проверка по факту случившегося.

