Электричество вернулось в дома жителей Березников после возгорания подстанции

В дома всех обесточенных горожан вернулось электричество. Об этом URA.RU проинформировала пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».

Вечером 19 октября на подстанции, расположенной в районе МЖК, произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Местные жители сообщили URA.RU о перебоях с электроснабжением, интернетом и подачей воды. На место аварии прибыл глава Березников Алексей Казаченко для оценки ситуации. Прокуратурой начата проверка по факту случившегося.