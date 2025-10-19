Гладков: от удара БПЛА погиб российский боец, несколько военных ранены
Боец подразделения «Орлан» погиб из-за удара дрона ВСУ
Один боец добровольческого отряда «Орлан» погиб, четверо получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона во время выполнения боевого задания в селе Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К огромному горю, от полученных ранений боец скончался до прибытия в больницу… Выражаю соболезнования всем родным, близким и сослуживцам... Мы всегда будем помнить его героизм и обязательно окажем помощь семье!», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
Трое раненых бойцов были доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. У всех диагностированы осколочные ранения ног, спины и головы различной степени тяжести. Еще один пострадавший находится в Волоконовской ЦРБ, где ему поставлен диагноз — множественные осколочные ранения рук и ног. Медики оказывают необходимое лечение, состояние бойцов находится под контролем врачей.
