SHOT: В Уфе под школьниками провалился батут

19 октября 2025 в 21:10
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Уфе на одной из детских площадок произошел инцидент с батутом: под группой подростков конструкция не выдержала и обрушилась. Как сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на мать пострадавшего, 14-летний Владислав вместе с приятелями находился в Кировском районе города, где они обнаружили батут. Во время пребывания на площадке, по словам подростка, батут внезапно просел под его ногами. В результате происшествия юноша был госпитализирован с переломами двух костей и сотрясением мозга.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

