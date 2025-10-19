Старинный пакгауз в Тюмени на Причальной отреставрируют по решению суда

Собственник обязан отреставрировать здание до 19 февраля 2027 года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на улице Причальной будет отреставрирован исторический пакгауз. Частный собственник памятника культурного наследия должен будет разработать проект и реализовать восстановление до февраля 2027 года. Об этом рассказала глава комитета культурного наследия Тюменской области Анна Базилева «72.RU».

«Решением суда собственник обязан до 19 февраля 2027 года разработать и согласовать с нами проектную документацию и восстановить здание», — пишут в сообщении. Реставрация должна была начаться еще в 2024 году.

Здание начала 20 века, использовавшееся как складской пакгауз, годами находилось в запущенном состоянии, несмотря на охранный статус. В проектной документации определят будущее функциональное назначение объекта.

