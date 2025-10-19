Старинный пакгауз в Тюмени на Причальной отреставрируют по решению суда
Собственник обязан отреставрировать здание до 19 февраля 2027 года
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тюмени на улице Причальной будет отреставрирован исторический пакгауз. Частный собственник памятника культурного наследия должен будет разработать проект и реализовать восстановление до февраля 2027 года. Об этом рассказала глава комитета культурного наследия Тюменской области Анна Базилева «72.RU».
«Решением суда собственник обязан до 19 февраля 2027 года разработать и согласовать с нами проектную документацию и восстановить здание», — пишут в сообщении. Реставрация должна была начаться еще в 2024 году.
Здание начала 20 века, использовавшееся как складской пакгауз, годами находилось в запущенном состоянии, несмотря на охранный статус. В проектной документации определят будущее функциональное назначение объекта.
Ранее URA.RU писало, что памятник архитектуры XVIII века на улице Мира, 14 в Тобольске, известный как «Дом провиантмейстера Северюкова», будет отреставрирован и открыт для горожан. Здание в стиле ампир, построенное в 1788 году, недавно приобрел инвестор Никита Абаскалов.
