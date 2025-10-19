Даниила Медведева нарядили в казахстанский национальный костюм после победы
Медведев появился на награждении в национальном казахстанском костюме
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Российского теннисиста Даниила Медведева одели в традиционный казахстанский национальный костюм с головным убором на церемонии награждения на турнире в Алма-Ате (Казахстан). Об этом сообщают спортивные СМИ.
Медведев одержал победу на турнире категории Ассоциации теннисистов-профессионалов — АТР-250, который завершился в Казахстане 19 октября. Во время церемонии награждения победителю вручили не только кубок, но и казахстанский костюм, пишет Sport24.
В финальном матче соревнований Медведев в трех сетах обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Таким образом, россиянин завоевал свой 21-й титул в одиночном разряде и впервые с мая 2023 года выиграл турнир под эгидой ATP.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.