Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа

Вооруженные силы Израиля сообщили, что за последние часы осуществили авиационные и артиллерийские удары по различным объектам, расположенным в секторе Газа. Согласно данным армии, среди пораженных целей оказались склады с вооружением, инфраструктурные объекты, используемые для террористической деятельности, огневые позиции, группы боевиков, а также другие элементы, связанные с террористической инфраструктурой. Об этом ЦАХАЛ пишет в социальной сети.