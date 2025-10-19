Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа
19 октября 2025 в 21:39
Вооруженные силы Израиля сообщили, что за последние часы осуществили авиационные и артиллерийские удары по различным объектам, расположенным в секторе Газа. Согласно данным армии, среди пораженных целей оказались склады с вооружением, инфраструктурные объекты, используемые для террористической деятельности, огневые позиции, группы боевиков, а также другие элементы, связанные с террористической инфраструктурой. Об этом ЦАХАЛ пишет в социальной сети.
