Курганцев возмутил стрит-арт с голой попой Карлсона

Жители Курганской области требуют убрать скандальный стрит-арт (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей города Щучье Курганской области возмутил стрит-арт с голой попой популярного мультперсонажа Карлсона. Рисунок, на котором Карлсон со спущенными штанами, а снизу ковыряется Малыш, выполнен на вагончике с надписью «Ремонт техники». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Что за похабщина? Сегодня ребенок у меня спросил, что дядя делает с Карлсоном? А я не знаю что ответить. Уберите этот позор», — пишут жители в паблике «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте».