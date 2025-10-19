Логотип РИА URA.RU
Общество

Курганцев возмутил стрит-арт с голой попой Карлсона

19 октября 2025 в 23:54
Жители Курганской области требуют убрать скандальный стрит-арт (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жителей города Щучье Курганской области возмутил стрит-арт с голой попой популярного мультперсонажа Карлсона. Рисунок, на котором Карлсон со спущенными штанами, а снизу ковыряется Малыш, выполнен на вагончике с надписью «Ремонт техники». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Что за похабщина? Сегодня ребенок у меня спросил, что дядя делает с Карлсоном? А я не знаю что ответить. Уберите этот позор», — пишут жители в паблике «Подслушано Щучье» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи в комментариях шутят, что это «Карлсон заехал на СТО». Однако большая часть уверена, что владельцы бизнеса таким образом сделали себе скорее антирекламу. 

