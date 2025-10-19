Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В двух российских авиагаванях ввели план «Ковер»

Росавиация: два аэропорта РФ временно ограничили полеты
20 октября 2025 в 00:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В двух российских авиагаванях введен план «Ковер»

В двух российских авиагаванях введен план «Ковер»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В двух российских аэропортах введены временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты ПЕНЗА, САРАТОВ (Гагарин). Установленные ограничения направлены на повышение уровня безопасности при выполнении авиарейсов», — предупредил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал