В двух российских авиагаванях ввели план «Ковер»

Росавиация: два аэропорта РФ временно ограничили полеты
20 октября 2025 в 00:06
В двух российских аэропортах введены временные ограничения на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты ПЕНЗА, САРАТОВ (Гагарин). Установленные ограничения направлены на повышение уровня безопасности при выполнении авиарейсов», — предупредил пассажиров представитель Артем Кореняко в telegram-канале.
