Кошкин: судя по поведению Зеленского, Трамп его успешно обработал в Белом доме

Команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую и Москву, и Киев Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS

Судя по поведению перзидента Украины Владимира Зеленского, лидер США Дональд Трамп его «обработал» в Белом доме. Об этом заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Павел Кошкин. Он отметил, что отдельные заявления Зеленского после встречи с Трампом указывают на изменение его позиции.

«Украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», — объяснил эксперт изданию «Ведомости». Эксперт добавил, что команда Трампа ищет вариант урегулирования, который устроит и Москву, и Киев.

Отмечается, что Трамп по-прежнему стремится получить широкое освещение своей дипломатической деятельности. Он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать миру свою способность содействовать диалогу между Россией и Украиной, посадив их лидеров за стол переговоров.

