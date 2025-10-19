Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Кошкин: судя по поведению Зеленского, Трамп его успешно обработал в Белом доме

20 октября 2025 в 02:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую и Москву, и Киев

Команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую и Москву, и Киев

Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS

Судя по поведению перзидента Украины Владимира Зеленского, лидер США Дональд Трамп его «обработал» в Белом доме. Об этом заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Павел Кошкин. Он отметил, что отдельные заявления Зеленского после встречи с Трампом указывают на изменение его позиции.

«Украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», — объяснил эксперт изданию «Ведомости». Эксперт добавил, что команда Трампа ищет вариант урегулирования, который устроит и Москву, и Киев.

Отмечается, что Трамп по-прежнему стремится получить широкое освещение своей дипломатической деятельности. Он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать миру свою способность содействовать диалогу между Россией и Украиной, посадив их лидеров за стол переговоров.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что встреча президентов США и Украины прошла 18 октября в Белом доме и была посвящена обсуждению урегулирования конфликта на Украине и возможным поставкам вооружений. По итогам переговоров Трамп подчеркнул стремление США к долгосрочному миру и выразил надежду на избегание новых поставок, отметив готовность России к разрешению ситуации. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал