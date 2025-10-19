Кошкин: судя по поведению Зеленского, Трамп его успешно обработал в Белом доме
Команда Трампа пытается найти формулу, устраивающую и Москву, и Киев
Фото: Alex Brandon, кредит: AP/TASS
Судя по поведению перзидента Украины Владимира Зеленского, лидер США Дональд Трамп его «обработал» в Белом доме. Об этом заявил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Павел Кошкин. Он отметил, что отдельные заявления Зеленского после встречи с Трампом указывают на изменение его позиции.
«Украинского президента, судя по всему, Трамп уже обработал. На это намекают и заявления Зеленского после переговоров в Белом доме», — объяснил эксперт изданию «Ведомости». Эксперт добавил, что команда Трампа ищет вариант урегулирования, который устроит и Москву, и Киев.
Отмечается, что Трамп по-прежнему стремится получить широкое освещение своей дипломатической деятельности. Он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать миру свою способность содействовать диалогу между Россией и Украиной, посадив их лидеров за стол переговоров.
Ранее URA.RU сообщало о том, что встреча президентов США и Украины прошла 18 октября в Белом доме и была посвящена обсуждению урегулирования конфликта на Украине и возможным поставкам вооружений. По итогам переговоров Трамп подчеркнул стремление США к долгосрочному миру и выразил надежду на избегание новых поставок, отметив готовность России к разрешению ситуации.
