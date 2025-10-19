Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина
Политик ушел в отпуск вместо работы над кабмином в Чехии
Фото: Владимир Васин © URA.RU
Лидер движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, возглавляющего партию-победителя на выборах в палату депутатов парламента Чехии, объявил о своем недельном отпуске в разгар переговоров о формировании нового правительства. Об этом 19 октября сообщает чешское издание Novinky.cz. По данным издания, Бабиш временно передал ведение переговоров своим заместителям — Карелу Гавличеку и Алене Шиллеровой.
Решение взять отпуск Бабиш объяснил личными обстоятельствами. «На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — приводит его слова Novinky.cz. Политик подчеркнул, что не оставляет контроль над процессом и вернется к переговорам по возвращении.
По сведениям Novinky.cz, причины, побудившие Бабиша уйти в отпуск именно сейчас, не уточняются. При этом лидер ANO ранее отмечал, что процесс формирования правительства затянется до декабря, хотя изначально рассчитывал завершить его в течение недели после объявления итогов выборов. В его отсутствие ключевые консультации с парламентскими партиями возложены на заместителей. В ANO заверяют, что переговоры продолжатся по намеченному графику, несмотря на отсутствие председателя.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.