Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Лидер движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, возглавляющего партию-победителя на выборах в палату депутатов парламента Чехии, объявил о своем недельном отпуске в разгар переговоров о формировании нового правительства. Об этом 19 октября сообщает чешское издание Novinky.cz. По данным издания, Бабиш временно передал ведение переговоров своим заместителям — Карелу Гавличеку и Алене Шиллеровой.

Решение взять отпуск Бабиш объяснил личными обстоятельствами. «На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — приводит его слова Novinky.cz. Политик подчеркнул, что не оставляет контроль над процессом и вернется к переговорам по возвращении.