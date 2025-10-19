Курганский депутат ГД Лисовский раскрыл малоизвестный факт о своем отце

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский раскрыл факт о своем отце, известный небольшому кругу людей. Федор Лисовский — не только известный ученый, но и поэт. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

«Мой отец, Федор Викторович Лисовский — известный ученый, доктор физико-математических наук. Специализируется на изучении магнетизма и написал на эту тему много исследовательских работ. Он является автором самого полного словаря по радиоэлектронике, в котором содержатся 63 000 терминов. Мало кто знает, еще мой папа — поэт из эпохи „физиков-лириков“, пишет стихотворения, публикует их и даже издал книги со своими стихами», — сообщил Лисовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».