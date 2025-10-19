«Пора уже самостоятельными становиться»: почему слова Родниной о пенсиях взбудоражили общество

Роднина не согласна с критикой ее слов о пенсиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советская фигуристка, трижды завоевавшая олимпийское золото (1972, 1976, 1980) и ныне занимающая пост депутата Государственной думы Ирина Роднина высказалась о необходимости быть самостоятельными и не возлагать чрезмерных надежд на пенсию в старости. Из-за этих слов многие россияне обрушились с критикой на политика. В чем суть разногласий и как депутат ответила недовольным — в материале URA.RU.

Скандал из-за слов о пенсиях

Политика раскритиковали после интервью, где она заявила о том, что рассчитывать на пенсию не следует. В первую очередь, по словам депутата, важно становиться самостоятельными. Роднина так ответила на вопрос, справедливы ли, по ее мнению, пенсии в России:

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — отметила тогда политик.

Продолжение после рекламы





Депутат привела в пример США

По словам Родниной, в США пенсии выше, однако там граждане самостоятельно формируют накопления на старость, в отличие от России, где пенсионные выплаты регулируются государством.

«Если сравнивать пенсии с развитыми странами, как мы любим, например с Америкой, то пенсия там с 70 лет — одинаково для мужчин и женщин. А у нас выходят в 60 — женщины, а в 65 — мужчины, и то большинство уходит намного раньше, потому что у нас куча всяких льгот: шахтеры, педагоги, северные, у военных своя пенсия. Да, в США больше пенсии, чем в России, только они там негосударственные. Люди создают пенсию себе сами. В США люди создают пенсионные фонды, откладывая деньги на особые счета, и те налоги, которые ты платишь, — твоя будущая пенсия. И налоги в США не 13%. В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют», — заявила Ирина Роднина.

Бывшая спортсменка при этом прожила в Соединенных Штатах 13 лет. Она лично знакома с устройством американской пенсионной системы.

Ответ Родниной на критику

В интервью корреспонденту Sport24 Роднина ответила на вопрос о критике, вызванной ее последним заявлением о пенсиях. По ее словам, реакция на ее слова была чрезмерной.

«Я никак на это не реагировала [на критику]. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию», — приводит Sport24 слова Родниной.

Роднина сказала, что ее удивила реакция общества. Видимо, в конце лета не хватало новостных поводов, и люди искали, чем заняться, предположила депутат.

При этом депутат сама следует озвученным принципам

Роднина первоначально заявила, что не может оценить, возможно ли прожить на пенсию в 20 тысяч рублей. Она отметила, что продолжает работать и не планирует уходить на заслуженный отдых.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. Если для кого-то рай — уйти на пенсию, то я не хочу этого делать. Хочу как можно дольше оставаться активным человеком. Для меня активность — не только работа. Это масса всяких дел, которые можно выполнять и по общественной линии. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — цитирует Роднину Sport24.

Продолжение после рекламы