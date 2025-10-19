Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В Свердловской области водитель насмерть сбил пенсионерку, спешащую домой с корпоратива

Смертельное ДТП произошло на свердловской трассе под Невьянском
20 октября 2025 в 04:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По факту смертельного ДТП проводится расследование

По факту смертельного ДТП проводится расследование

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Режевском районе Свердловской области вечером 19 октября на автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» произошла смертельная авария. Как сообщает госавтоинспекция Свердловской области, водитель иномарки сбил пенсионерку, которая вместе с подругой торопилась на автобус после корпоратива. 

«В темное время суток на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. В результате наезда автомобилем „Тойота Эстима“ 61-летняя женщина-пешеход, жительница города Реж, скончалась на месте происшествия», — рассказали в telegram-канале ведомства.

55-летняя подруга погибшей не пострадала. Также установлено, что одна из женщин находилась в состоянии алкогольного опьянения. В темноте водитель увидел пешеходов слишком поздно и не успел затормозить.

Продолжение после рекламы

На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа. По факту гибели пешехода ведется проверка. Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает о необходимости переходить дорогу только по установленным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал