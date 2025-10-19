В Свердловской области водитель насмерть сбил пенсионерку, спешащую домой с корпоратива

По факту смертельного ДТП проводится расследование Фото: Илья Московец © URA.RU

В Режевском районе Свердловской области вечером 19 октября на автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» произошла смертельная авария. Как сообщает госавтоинспекция Свердловской области, водитель иномарки сбил пенсионерку, которая вместе с подругой торопилась на автобус после корпоратива.

«В темное время суток на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. В результате наезда автомобилем „Тойота Эстима“ 61-летняя женщина-пешеход, жительница города Реж, скончалась на месте происшествия», — рассказали в telegram-канале ведомства.

55-летняя подруга погибшей не пострадала. Также установлено, что одна из женщин находилась в состоянии алкогольного опьянения. В темноте водитель увидел пешеходов слишком поздно и не успел затормозить.

