В Свердловской области водитель насмерть сбил пенсионерку, спешащую домой с корпоратива
По факту смертельного ДТП проводится расследование
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Режевском районе Свердловской области вечером 19 октября на автодороге «Невьянск-Реж-Артемовский-Килачевское» произошла смертельная авария. Как сообщает госавтоинспекция Свердловской области, водитель иномарки сбил пенсионерку, которая вместе с подругой торопилась на автобус после корпоратива.
«В темное время суток на одежде пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы. В результате наезда автомобилем „Тойота Эстима“ 61-летняя женщина-пешеход, жительница города Реж, скончалась на месте происшествия», — рассказали в telegram-канале ведомства.
55-летняя подруга погибшей не пострадала. Также установлено, что одна из женщин находилась в состоянии алкогольного опьянения. В темноте водитель увидел пешеходов слишком поздно и не успел затормозить.
На месте ДТП сейчас работает следственно-оперативная группа. По факту гибели пешехода ведется проверка. Госавтоинспекция региона в очередной раз напоминает о необходимости переходить дорогу только по установленным переходам и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
