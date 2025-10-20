Задержание священника, роды в небе и побег насильника: 8 свердловских событий недели

За оправдание терроризма священника поместили под стражу на два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU

На минувшей неделе в Верхотурье задержали священника за пропаганду терроризма, а молодая пассажирка едва не стала мамой прямо на борту «Уральских авиалиний». По всей Свердловской области искали сбежавшего от суда насильника, надругавшегося над 15-летней девочкой, и нашли — в диване у родственников. Подробнее об этом и других главных событиях в регионе на прошедшей неделе — в традиционном дайджесте URA.RU.

В школе Екатеринбурга распылили перцовку

Инцидент произошел в школе №76. Четвероклассник на перемене распылил перцовый баллончик прямо в классе, из-за чего пострадали 14 детей (среди которых были и младшеклассники) и один взрослый.

К зданию школы приехали четыре кареты скорой помощи. Девятерых подростков госпитализировали. Прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Продолжение после рекламы





Судью, из-за которого проиграл ХК «Автомобилист», пожизненно отстранили от КХЛ

В выездном матче чемпионата КХЛ «Автомобилист» проиграл питерскому СКА со счетом 2:1 из-за ошибки судьи. Шайба соперников екатеринбуржцев оказалась в сетке после попадания с внешней стороны через отверстие в ней и не пересекла линию ворот, а арбитр Максим Гордиенко засчитал ее.

После этого в Департаменте судейства заявили, что Гордиенко «пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ». Позже telegram-канал «Mash на спорте» опубликовал фотографии из соцсетей Гордиенко с матчей СКА, которые регулярно посещал в качестве зрителя.

В Алапаевске насильник попытался сбежать от суда

Александра Шаньгина, как и его друга Александра Быкова, признали виновными в надругательстве над 15-летней школьницей в январе 2024 года. Алапаевский суд вынес приговор 6 октября, но мужчины не явились на оглашение, и были объявлены в розыск.

Позже силовики нашли Шаньгина у родственников — мужчина прятался в диване, а когда понял, что скоро его найдут, попытался убежать, выскочил босиком из окна. Его поместили в изолятор временного содержания ОВД Алапаевска, а вскоре отправят в СИЗО-2 Ирбита для этапирования в колонию.

Оба фигуранта свою вину отрицают. Второй беглец — Александр Быков — все еще не найден. Подробности криминальной истории — в этом материале URA.RU.

Свердловчан предупредили об угрозе атаки БПЛА

Объявление антитеррористическая комиссия региона дала утром 15 октября. После этого местные жители стали массово жаловаться на работу мобильного интернета. Предупреждение провисело несколько часов, затем его сняли.

Пассажирка «Уральских авиалиний» едва не родила в небе

19-летняя пассажирка летела из Екатеринбурга в Самарканд (Узбекистан), когда у нее начались схватки. На борту по счастливой случайности оказались врач-невролог и фельдшер. Для роженицы оперативно оборудовали удобное место в салоне из нескольких кресел, а за ее 10-месячным ребенком во время схваток приглядывала одна из пассажирок. Когда самолет сел в Самарканде, схватки еще продолжались. В аэропорту молодую маму встретили врачи и доставили в роддом.

В Свердловской области задержали священника

Против священнослужителя Евгения Пинчука из Верхотурья возбудили уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По версии следствия, Пинчук в одном из telegram-каналов оправдал деятельность националистической террористической организации. Его отправили под стражу на два месяца.

Подростки в Екатеринбурге терроризируют общественный транспорт

Молодые люди сбиваются в большие группы и занимаются зацепингом, устраивают стрельбу или прыгают из транспорта на ходу. Больше всего от малолетних вандалов страдает Чкаловский район.

Продолжение после рекламы

Там полиция ежедневно устраивает рейды. Некоторых дебоширов уже удалось вычислить и поставить на учет.

Жители поселка Мартюш вышли на митинг, требуя тепла