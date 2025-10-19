Челябинск вошел в топ городов, где проще всего выплатить ипотеку

Челябинцы быстрее погасят ипотеку при высоком первоначальном взносе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска могут быстрее других россиян выплатить ипотеку, если используют заемные средства лишь на 30% от стоимости квартиры и будут сдавать ее в аренду. К такому выводу пришли аналитики известного риелторского агентства.

«Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, где срок выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру, приобретенной на таких условиях и сданной в аренду, составляет 5,6 года. На втором месте Челябинск — 5,8 года, на третьем Новосибирск (6,1 года), на четвертом Ростов-на-Дону и Пермь (7,2 года), на пятом Волгоград (7,5 года)», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое опубликовали «Известия».

Специалисты отмечают, что порядка 20% граждан России, приобретающих недвижимость на вторичном рынке, вносят первоначальный платеж, превышающий 70% от общей стоимости жилья. Методика расчета основана на сравнении средних рыночных арендных платежей и стоимости типовой однокомнатной квартиры. Для анализа использовались данные о ценах на жилье и арендных ставках за последний год.

