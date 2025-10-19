Челябинск вошел в топ городов, где проще всего выплатить ипотеку
Челябинцы быстрее погасят ипотеку при высоком первоначальном взносе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска могут быстрее других россиян выплатить ипотеку, если используют заемные средства лишь на 30% от стоимости квартиры и будут сдавать ее в аренду. К такому выводу пришли аналитики известного риелторского агентства.
«Первое место в рейтинге занял Екатеринбург, где срок выплаты ипотеки на однокомнатную квартиру, приобретенной на таких условиях и сданной в аренду, составляет 5,6 года. На втором месте Челябинск — 5,8 года, на третьем Новосибирск (6,1 года), на четвертом Ростов-на-Дону и Пермь (7,2 года), на пятом Волгоград (7,5 года)», — говорится в исследовании компании «Этажи», которое опубликовали «Известия».
Специалисты отмечают, что порядка 20% граждан России, приобретающих недвижимость на вторичном рынке, вносят первоначальный платеж, превышающий 70% от общей стоимости жилья. Методика расчета основана на сравнении средних рыночных арендных платежей и стоимости типовой однокомнатной квартиры. Для анализа использовались данные о ценах на жилье и арендных ставках за последний год.
Ранее сообщалось, что в Челябинске ежемесячные платежи по ипотеке на квартиры в новостройках на 60% превышают арендные, что делает аренду более выгодной для многих горожан. Тем не менее, в ряде городов, включая Екатеринбург и Челябинск, приобретение жилья становится экономически целесообразным при высоком первоначальном взносе, а в среднем 23,1% семей Челябинской области могут позволить себе ипотеку.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!