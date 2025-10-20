Блогер Косенко, бросивший ребенка в снег, снова оказался в розыске

Косенко вновь объявлен в розыск после того, как на него возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Видеоблогер Сергей Косенко, ранее ставший известным после публикации видео, на котором он бросает своего маленького ребенка в сугроб, вновь объявлен в розыск. Такая информация содержится в базе данных розыска МВД.

«Косенко Сергей Сергеевич разыскивается по статье УК. Место рождения: Венгрия, г. Кечкемет. Дата рождения: 23.08.1987 года. Национальность: русский», — сказано в базе. В разделе, посвященном особым приметам, отмечается, что мужчина объявлен в розыск «без меры пресечения». Информацию передает ТАСС.

О заочном аресте блогера и его объявлении в международный розыск стало известно в январе текущего года. Согласно постановлению Басманного суда Москвы, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая начнет действовать с момента его задержания или экстрадиции на территорию России. Мосгорсуд впоследствии признал это решение обоснованным.

По информации от представителей правоохранительных органов, повторное объявление Сергея Косенко в розыск может быть связано с возбуждением нового уголовного дела. В частности, в начале апреля Никулинский суд Москвы признал блогера виновным в административном нарушении, предусмотренном частью 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета), и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Рассмотрение дела состоялось лишь со второй попытки, поскольку в материалах отсутствовали сведения о месте и времени совершения правонарушения, а также не была проведена экспертиза. Также 17 октября апелляционная инстанция признала решение о штрафе законным.

Как ранее установил суд, блогер опубликовал в Интернете видеозапись под названием «Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна аяуаска». Аяуаска представляет собой отвар, обладающий галлюциногенными свойствами. Традиционно данный напиток готовят шаманы индейских народов, проживающих в бассейне Амазонки, и используют его во время религиозных церемоний.