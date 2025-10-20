Российские военные стали заходить на границы Константиновки
На данный момент около Константиновки идут активные бои
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Военные ВС РФ начали заходить на границы Константиновки (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Военные РФ заходят на границы Константиновки в ДНР», — заявил Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24».
За прошедшие сутки два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.
Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины на пяти направлениях фронта, включая Днепропетровское и Харьковское. Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», РСЗО «Торнадо-Г» и операторы дронов уничтожили несколько опорных пунктов и технику противника. Подробнее о продвижении ВС РФ на фронте — в материале URA.RU.
