Российские военные стали заходить на границы Константиновки

20 октября 2025 в 11:44
На данный момент около Константиновки идут активные бои

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военные ВС РФ начали заходить на границы Константиновки (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Военные РФ заходят на границы Константиновки в ДНР», — заявил Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24».

За прошедшие сутки два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.

Российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины на пяти направлениях фронта, включая Днепропетровское и Харьковское. Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», РСЗО «Торнадо-Г» и операторы дронов уничтожили несколько опорных пунктов и технику противника. Подробнее о продвижении ВС РФ на фронте — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

