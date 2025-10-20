Российские военные стали заходить на границы Константиновки

На данный момент около Константиновки идут активные бои Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военные ВС РФ начали заходить на границы Константиновки (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Военные РФ заходят на границы Константиновки в ДНР», — заявил Пушилин. Его слова прозвучали в эфире «Россия 24».

За прошедшие сутки два местных жителя погибли в селе Ясные Зори Белгородской области после сброса взрывных устройств с беспилотника на территорию местного сельхозпредприятия. Еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был экстренно доставлен в городскую больницу №2 Белгорода, где ему проводят срочную операцию.

