На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце зафиксировали вспышку класса M1.1
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Такая активность была зафиксирована утром 20 октября, сообщили в Институте прикладной геофизики.
«20 октября в 08:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89) зафиксирована вспышка класса M1.1 продолжительностью 34 минуты», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей института. Отмечается, что вспышки на Солнце в зависимости от рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.
В ночь с пятницы на субботу на поверхности Солнца также были зафиксированы две мощные вспышки класса М. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Первую вспышку, достигшую мощности М1.0, зарегистрировали в 03:40 по московскому времени. Вторую вспышка, имевшая чуть большую интенсивность — М1.1, достигла максимума в 05:39 по московскому времени.
