На Солнце зафиксировали вспышку класса M1.1 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Такая активность была зафиксирована утром 20 октября, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«20 октября в 08:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4248 (N03W89) зафиксирована вспышка класса M1.1 продолжительностью 34 минуты», — пишет ТАСС со ссылкой на представителей института. Отмечается, что вспышки на Солнце в зависимости от рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х.