Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В октябре клещи продолжают кусать свердловчан

20 октября 2025 в 13:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Клещи потеряют активность лишь когда выпадет снег

Клещи потеряют активность лишь когда выпадет снег

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Несмотря на наступление холодов, а местами выпадение снега, клещи продолжают атаковать жителей Свердловской области. Об этом рассказала глава неврологической службы, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций Марина Топоркова на пресс-конференции в ТАСС. 

«Последний пациент к нам поступил 25 сентября, а последнее обращение в приемное отделение было 14 октября», — сказала Топоркова. Она и ее коллеги подчеркнули, что до образования снежного покрова меры индивидуальной профилактики от укусов клещей остаются актуальными. 

Всего за эпидемиологический сезон-2025 клещи покусали чуть более 29 тысяч уральцев. Это на тысячу больше, чем в прошлом году, но ниже средних многолетних показателей на 10%. Клещевым энцефалитом в этом году заразились 76 человек (ниже, чем в прошлом, в полтора раза). Летальных случаев, в отличие от прошлых лет, нынче не было. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал