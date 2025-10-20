В октябре клещи продолжают кусать свердловчан

«Последний пациент к нам поступил 25 сентября, а последнее обращение в приемное отделение было 14 октября», — сказала Топоркова. Она и ее коллеги подчеркнули, что до образования снежного покрова меры индивидуальной профилактики от укусов клещей остаются актуальными.

Всего за эпидемиологический сезон-2025 клещи покусали чуть более 29 тысяч уральцев. Это на тысячу больше, чем в прошлом году, но ниже средних многолетних показателей на 10%. Клещевым энцефалитом в этом году заразились 76 человек (ниже, чем в прошлом, в полтора раза). Летальных случаев, в отличие от прошлых лет, нынче не было.