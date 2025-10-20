Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюмени закрылся известный греческий ресторан

В Тюмени закрылся ресторан «Парнас»
20 октября 2025 в 13:35
На месте греческого ресторана откроется чайхана

На месте греческого ресторана откроется чайхана

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени закрылась таверна «Парнас». Об этом стало известно журналистам URA.RU. Заведение проработало в городе почти десять лет и специализировалось на греческой кухне.

«Таверна „Парнас“ закрывается. На фасаде здания висит баннер, что здесь скоро откроется чайхана Plov lounge», — сообщает с места событий корреспондент агентства.

Таверна «Парнас» открылась в Тюмени в декабре 2015 года. Заведение располагалось в Европейском микрорайоне и специализировалось на греческой кухне.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закрылся ресторан восточной кухни Tate Izakaya. Заведение располагалось в элитном ЖК «Машаров».

