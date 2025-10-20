В Тюмени закрылся известный греческий ресторан

На месте греческого ресторана откроется чайхана Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени закрылась таверна «Парнас». Об этом стало известно журналистам URA.RU. Заведение проработало в городе почти десять лет и специализировалось на греческой кухне.

«Таверна „Парнас“ закрывается. На фасаде здания висит баннер, что здесь скоро откроется чайхана Plov lounge», — сообщает с места событий корреспондент агентства.

Таверна «Парнас» открылась в Тюмени в декабре 2015 года. Заведение располагалось в Европейском микрорайоне и специализировалось на греческой кухне.

Продолжение после рекламы