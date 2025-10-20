Где чаще всего клещи кусают свердловчан: топ излюбленных мест

Клещи предпочитают нападать в садах, парках и на кладбищах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чаще всего за минувший сезон клещи атаковали жителей Свердловской области в садах и огородах, в лесопарках, а также на кладбищах. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС.

«Как место встречи с клещами екатеринбуржцы указывали свои излюбленные зоны отдыха. Это сады и огороды, лесные массивы, кладбища и лесопарковые зоны — парк Лесоводов, парк Победы, парк Маяковского и Калиновский лесопарк», — сказала Пономарева.