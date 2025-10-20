Логотип РИА URA.RU
Где чаще всего клещи кусают свердловчан: топ излюбленных мест

Клещи чаще нападают на екатеринбуржцев в садах и на кладбищах
20 октября 2025 в 14:06
Клещи предпочитают нападать в садах, парках и на кладбищах

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Чаще всего за минувший сезон клещи атаковали жителей Свердловской области в садах и огородах, в лесопарках, а также на кладбищах. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции в ТАСС. 

«Как место встречи с клещами екатеринбуржцы указывали свои излюбленные зоны отдыха. Это сады и огороды, лесные массивы, кладбища и лесопарковые зоны — парк Лесоводов, парк Победы, парк Маяковского и Калиновский лесопарк», — сказала Пономарева. 

Также она назвала свердловские города, где клещи в полтора раза «перевыполнили» свои показатели, чем по области. Чаще всего они нападали на людей в Байкалово, Слободе Туринской, Пышме, Волчанске, Верхней Туре, Новой Ляле, Верхотурье, Карпинске, Ачите, Тугулыме, Таборах, Нижней Туре, Талице, Ирбите и Асбесте.

