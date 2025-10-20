Аналитики назвали самые популярные схемы телефонного мошенничества в ХМАО

В ХМАО телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банков и сотовых операторов Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Югре выявили самые распространенные сценарии, с помощью которых мошенники обманывают жителей региона. В тройку лидеров вошли поддельная поддержка от сотовых операторов, обман через мессенджеры и звонки от службы безопасности банков или Центробанка. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Ростелеком».

«В топ-3 тем, используемых телефонными мошенниками для незаконного получения персональных или финансовых данных в Югре, входят сценарии: поддельная поддержка от „сотовых операторов“, обман в мессенджерах и звонки от „ЦБ/службы безопасности банков“. В рейтинг популярных преступных интернет-схем также попали поддельная поддержка от портала госуслуг, доставки Почты России, онлайн-компаний и соцсетей», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

По информации аналитиков, сервисы компании фиксируют сотни мошеннических обращений ежедневно. Они отмечают, что за последние четыре года в 74 раза выросло число киберпреступлений, совершенных детьми. Подростков вовлекают в преступления, связанные с незаконными переводами денег, порчей имущества, вербовкой.

