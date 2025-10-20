Бастрыкин ждет от пермских коллег доклад по делу о покусанном собаками ребенке

Собаки проявляют агрессию к местным жителям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Председатель Следкома России заинтересовался информацией о безнадзорных собаках в Чайковском, которые «проявляют агрессию» к горожанам. В telegram-канале ведомства отмечается, что руководителю следственного управления СКР по Прикамью Денису Головкину поручено доложить о расследовании дела о нападении собак на ребенка в апреле этого года.

«Председатель Следкома Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Большое количество бродячих собак обитает на территории детской площадки в городе Чайковском. Животные систематически проявляют агрессию к местным жителям», — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве отмечают, что многочисленные обращения граждан по этому поводу в различные инстанции «результатов не принесли».