Бастрыкин ждет от пермских коллег доклад по делу о покусанном собаками ребенке
Собаки проявляют агрессию к местным жителям
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Председатель Следкома России заинтересовался информацией о безнадзорных собаках в Чайковском, которые «проявляют агрессию» к горожанам. В telegram-канале ведомства отмечается, что руководителю следственного управления СКР по Прикамью Денису Головкину поручено доложить о расследовании дела о нападении собак на ребенка в апреле этого года.
«Председатель Следкома Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Большое количество бродячих собак обитает на территории детской площадки в городе Чайковском. Животные систематически проявляют агрессию к местным жителям», — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве отмечают, что многочисленные обращения граждан по этому поводу в различные инстанции «результатов не принесли».
URA.RU также рассказывало о нападении в апреле этого года безнадзорных собак на школьниц. Испуганным девочкам пришлось спасаться от агрессивных животных в водоеме. О случившемся стало известно Бастрыкину, он поручил возбудить по факту нападения собак на школьниц уголовное дело.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!