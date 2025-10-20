В России хотят ввести новые правила продажи недвижимости

В России предложили ввести обязательную правовую экспертизу сделок с недвижимостью Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В России могут ввести новые правила продажи недвижимости для защиты добросовестных покупателей. С инициативой расширить функции нотариусов при регистрации сделок выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат направил соответствующее предложение в Минюст России.

«В мой адрес поступают обращения граждан, связанные с утратой права собственности на жилые помещения добросовестными покупателями в результате оспаривания сделок с продавцами, в том числе пожилыми. В действующем законодательстве нотариус при удостоверении сделки проверяет личность и дееспособность сторон, наличие прав собственности и обременений, а также соблюдение формы договора», — сообщил депутат. Его слова передает «Известия».

В предложении Якубовского отмечается необходимость ввести обязательную комплексную правовую экспертизу при удостоверении сделок с недвижимостью. Речь идет о проверке истории перехода права собственности, анализе судебных споров, возможных ограничений и других обстоятельств, которые могут повлиять на законность сделки в будущем. По мнению парламентария, это позволит сократить число случаев, когда у добросовестных покупателей отзывают имущество из-за действий мошенников или в результате судебных разбирательств.

Продолжение после рекламы