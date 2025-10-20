В семи регионах России объявлена опасность БПЛА, отменяются авиарейсы: онлайн-трансляция
В Пензенской области объявили беспилотную опасность
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Пензенской, Волгоградской, Белгородской, Ростовской, Рязанской и Орловской областях объявлена опасность атаки БПЛА. Также под угрозой оказалась Республика Мордовия и Краснодарский край. Три аэропорта (в Волгограде, Саратове и Тамбове) ограничили прием и отпуск воздушных судов, завили в Росавиации.
В частности, в Батайске (Ростовская область) были зафиксированы звуки, напоминающие хлопки, сообщили власти города. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
