Церемония прощания с бойцом состоится в ДК «Импульс» Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Пионерском (ХМАО) состоится прощание с военнослужащим Дмитрием Суворовым. 1 ноября 2024 года он героически погиб в зоне СВО. Как сообщили власти города в соцсети, боец был награжден Орденом Суворова, а также является ветераном боевых действий.

Югорчанин погиб на СВО 1 ноября 2024 года Фото: Администрация Пионерского, vk.com





«01 ноября 2024 года погиб при выполнении спецзадач в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики младший лейтенант, кавалер Ордена Суворова А.В., ветеран боевых действий Дмитрий Николаевич Суворов», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети vk.com. Погибший боец является уроженцем Пионерского, здесь у него остались жена и двое детей.