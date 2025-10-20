В ХМАО простятся с кавалером ордена Суворова, погибшим в зоне СВО. Фото
Церемония прощания с бойцом состоится в ДК «Импульс»
В поселке Пионерском (ХМАО) состоится прощание с военнослужащим Дмитрием Суворовым. 1 ноября 2024 года он героически погиб в зоне СВО. Как сообщили власти города в соцсети, боец был награжден Орденом Суворова, а также является ветераном боевых действий.
Югорчанин погиб на СВО 1 ноября 2024 года
«01 ноября 2024 года погиб при выполнении спецзадач в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики младший лейтенант, кавалер Ордена Суворова А.В., ветеран боевых действий Дмитрий Николаевич Суворов», — сообщает мэрия на своей странице в соцсети vk.com. Погибший боец является уроженцем Пионерского, здесь у него остались жена и двое детей.
Контракт на участие в спецоперации Дмитрий подписал в декабре 2022 года. Был трижды ранен. Прощание с ним состоится в ДК «Импульс». О дате и времени будет сообщено дополнительно.
