Власти Прикамья предложили наградить врача-онколога Олега Орлова

Власти Пермского края предложили наградить Почетной грамотой известного онколога Олега Орлова. Соответствующее предложение внесено краевыми властями на рассмотрение регионального парламента. Заседание, на котором будет решаться вопрос о награждении, запланировано на четверг, 23 октября.

«За значительный вклад в азвитие системы здравоохранения в Прикамье и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной грамотой Пермского края Орлова Олега Алексеевича, врача-онколога общебольничного медицинского персонала ГБУЗ ПК „Пермский краевой онкологический диспансер“, — написано в проекте постановления краевого парламента.

20 октября пермский онколог Олег Алексеевич отметил 75-летие. Как написала в своем telegram-канале министр здравоохранения края Анастасия Крутень, Орлов — «легенда пермской медицины».

Более 50 лет он специализируется на лечении рака молочной железы, работая заведующим кафедрой в медуниверситете и консультантом в онкодиспансере. Орлов — автор 230 научных работ и 11 медицинских патентов.

В 2022 году он получил премию «Будем жить!» как «Легенда в онкологии». Недавно он выпустил книгу «Служение и верность», отразившую его профессиональное кредо.

Коллеги ценят Орлова за профессионализм, чувство юмора и умение доступно объяснять сложные темы. Его неиссякаемая энергия, мудрость и преданность профессии действительно служат ярким примером для всех, кто работает в медицине, отметила Крутень и присоединилась к многочисленным поздравлениям юбиляра.