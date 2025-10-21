Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

Курганцы обсуждают увольнение опытного гинеколога в горбольнице

21 октября 2025 в 06:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Больница может остаться без гинеколога

Больница может остаться без гинеколога

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из больницы в Катайске (Курганская область) собирается увольняться опытный врач-гинеколог. Женщинам возможно снова придется ездить в другие города за медпомощью. Об этом в редакцию URA.RU сообщила по телефону одна из горожанок.

«С демографией и так ситуация сложная, а сейчас говорят увольняется высокопрофессиональный гинеколог. К кому мы будем обращаться за помощью?», — поделилась опасениями женщина.

В департамент здравоохранения Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Продолжение после рекламы

Ранее осенью прошлого года в Катайске из-за нехватки врачей закрыли родильное отделение в местной больнице. Женщин направляли в женскую консультацию города Далматово (28 км), а рожениц — в Курганский областной перинатальный центр (221 км).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал