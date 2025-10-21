Курганцы обсуждают увольнение опытного гинеколога в горбольнице
Больница может остаться без гинеколога
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Из больницы в Катайске (Курганская область) собирается увольняться опытный врач-гинеколог. Женщинам возможно снова придется ездить в другие города за медпомощью. Об этом в редакцию URA.RU сообщила по телефону одна из горожанок.
«С демографией и так ситуация сложная, а сейчас говорят увольняется высокопрофессиональный гинеколог. К кому мы будем обращаться за помощью?», — поделилась опасениями женщина.
В департамент здравоохранения Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее осенью прошлого года в Катайске из-за нехватки врачей закрыли родильное отделение в местной больнице. Женщин направляли в женскую консультацию города Далматово (28 км), а рожениц — в Курганский областной перинатальный центр (221 км).
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!