Курганцы обсуждают увольнение опытного гинеколога в горбольнице

Из больницы в Катайске (Курганская область) собирается увольняться опытный врач-гинеколог. Женщинам возможно снова придется ездить в другие города за медпомощью. Об этом в редакцию URA.RU сообщила по телефону одна из горожанок.

«С демографией и так ситуация сложная, а сейчас говорят увольняется высокопрофессиональный гинеколог. К кому мы будем обращаться за помощью?», — поделилась опасениями женщина.

В департамент здравоохранения Курганской области направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

