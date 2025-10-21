FT: европейцы ухмыляются сквозь зубы, говоря о саммите Путина и Трампа
Выбор Венгрии в качестве места для проведения саммита встревожил политиков в ЕС
Европейские политики выразили недовольство решением провести саммит между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — в Венгрии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. По словам одного из представителей ЕС, на официальном уровне звучат заявления о поддержке, но в действительности это вызывает у них заметное раздражение.
«Никому это не нравится. Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — цитирует издание одного из дипломатов ЕС.
Financial Times отмечает, что выбор столицы Венгрии в качестве площадки для встречи обеспокоил и вызвал раздражение у европейских политиков. Как сообщил другой европейский дипломат, в ходе обсуждения на встрече глав МИД стран Евросоюза, некоторые официальные лица напомнили, что однажды уже была достигнута договоренность в Будапеште. Ее последствия для Украины оказались неблагоприятными. Он также подчеркнул, что «история склонна повторяться».
16 октября состоялся первый за последние два месяца телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, длившийся почти два часа. По словам американского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. В ходе беседы стороны достигли договоренности о проведении личной встречи в Будапеште. Помимо этого, Трамп выразил надежду на организацию переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
