FT: европейцы ухмыляются сквозь зубы, говоря о саммите Путина и Трампа

Выбор Венгрии в качестве места для проведения саммита встревожил политиков в ЕС Фото: Официальный сайт Президента РФ

Европейские политики выразили недовольство решением провести саммит между лидерами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — в Венгрии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских дипломатов. По словам одного из представителей ЕС, на официальном уровне звучат заявления о поддержке, но в действительности это вызывает у них заметное раздражение.

«Никому это не нравится. Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что все в порядке», — цитирует издание одного из дипломатов ЕС.

Financial Times отмечает, что выбор столицы Венгрии в качестве площадки для встречи обеспокоил и вызвал раздражение у европейских политиков. Как сообщил другой европейский дипломат, в ходе обсуждения на встрече глав МИД стран Евросоюза, некоторые официальные лица напомнили, что однажды уже была достигнута договоренность в Будапеште. Ее последствия для Украины оказались неблагоприятными. Он также подчеркнул, что «история склонна повторяться».

