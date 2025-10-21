Госдума одобрила законопроект о запрете продажи сигарет и вейпов на остановках
В Госдуме приняли первом чтении законопроект о запрете продажи табака на остановках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Государственная дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу табачной продукции, вейпов и кальянов на остановках общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба органа по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Госдума на заседании 21 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта», — сообщил telegram-канал «Дума ТВ». Там отметили, что инициатива призвана расширить перечень мест, где запрещена розничная торговля табачными изделиями и никотинсодержащей продукцией.
Закон поступил в Госдуму в мае 2025 года. Внесение этого законопроекта обусловлено необходимостью защиты граждан от воздействия табачного дыма и снижения уровня потребления никотинсодержащей продукции в общественных местах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.